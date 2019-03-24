HABER

Musul'da gayriresmi silahlı grupların karargahları kapatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 22:10 | Son Güncelleme

Musul'da Irak ordusu, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi çatısındaki silahlı gruplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ve terör örgütü PKK bulunuyor

BAĞDAT (AA) - Irak Meclisi, Musul vilayetindeki gayriresmi silahlı gruplara ait askeri karargahların kapatılmasına, oy çokluğuyla karar verdi.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, önceki gün Musul vilayetine yaptığı ziyaretin ardından, gayriresmi askeri karargahların kapatılması için Meclise yaptığı çağrı üzerine, milletvekilleri, olağanüstü oturum gerçekleştirdi.

Söz konusu oturumda milletvekilleri, kim olduklarına bakılmaksızın, Musul'daki gayriresmi tüm askeri karargahların kapatılması kararını aldı.

Oturumda, Musul'daki bir komutanlık çatısında askeri güçlerin birleştirilmesi ve yeniden vilayet genelinde konuşlandırılmasına karar verildi.

Musul'da Irak ordusu, Irak Başbakanlığına bağlı Haşdi Şabi çatısındaki silahlı gruplar, Irak Kürt Bölgesel Yönetimine bağlı Peşmerge güçleri ve terör örgütü PKK bulunuyor.

Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı! Cinsel ilişki sırasında canlı yayın yaptı!
İznik Ekinoks Festivali sona erdiİznik Ekinoks Festivali sona erdi
Denizli'de tarihi okulda yangınDenizli'de tarihi okulda yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Musul

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Sürpriz isim Yenikapı'da! Erdoğan ve Bahçeli'den önce geldi

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

3 yıldız için tam 290 milyon Euro

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Seçime 1 hafta kala 'laf aramızda kalsın' dedi ve sonucu açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

Cumhur İttifakı İstanbul Mitingi! Erdoğan katılan kişi sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Gözaltı haberleri peş peşe geliyor! Avukatlar, mühendisler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'deki Gazi Paşa Mektebi kül oldu

Tarihi okul kül oldu

Denizli Acıpayam'da 3.8 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Denizli beşik gibi! Bir deprem daha

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde taşımalı eğitime kar engeli

Eğitime kar engeli! Yarın tatil

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Bakırköy'de Nevruz coşkusu! Yüzlerce vatandaş alanı doldurdu

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Yer: Meriç Nehri! Kadını suda görür görmez atladı

Üç komandonun kahreden sonu!

Üç komandonun kahreden sonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.