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Musul'da öğrencileri taşıyan araca saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 14:16 | Son Güncelleme

Musul'da öğrencileri taşıyan aracın geçişi sırasında yere tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

MUSUL (AA) - Irak'ın kuzeyindeki Musul'da öğrencileri taşıyan aracın geçişi sırasında, yola yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6'sı yaralandı.

Asteğmen Abdulkadir Ziyab el-Ceburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un güneyinde yer alan Eş-Şura nahiyesindeki okulun öğrencilerini taşıyan aracın geçtiği sırada yola döşenen bombanın patlatıldığını belirtti.

Saldırıda, çoğunluğu öğrencilerden 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 6'sının yaralandığını ifade eden Ceburi, olayın terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'ın, ülkenin kuzeyinde ve doğusunda çoğunlukla güvenlik güçlerini hedef alan saldırıları son birkaç haftada arttı.

Irak güvenlik güçleri, DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl kontrolünde tuttuğu Musul'u Temmuz 2017'de geri almıştı.

DEAŞ'ın elindeki bölgelerin büyük bölümü geri alınsa da örgüt mensupları, Musul'un kırsal çöl bölgelerinin yanı sıra Kerkük, Salahaddin ve Diyala arasındaki stratejik bölgeyle, Irak-Suriye sınırına yakın Enbar vilayetinde terör eylemlerine devam ediyor.

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