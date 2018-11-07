HABER

Musul'da toplu mezar bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.11.2018 12:37 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul vilayetinde 30 cesedin yer aldığı yeni bir toplu mezar bulundu

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde 30 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu. Bazı cesetlerin eski milletvekili adaylarına ait olduğu tespit edildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Kerim el Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında bulunan Badoş bölgesinde 30 cesedin yer aldığı yeni bir toplu mezar ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kurbanlar arasında 30 Nisan 2014'te yapılan seçimlerde kentten milletvekili adayı olan bazı şahsiyetlerin yer aldığını tespit ettiklerini belirten Ubeydi, söz konusu adayların terör örgütü DEAŞ tarafından kentin ele geçirildiği 2014'te alıkonulduğunu hatırlattı.

Birleşmiş Milletler'in dün yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti.

DEAŞ'ın 2014 ile 2017 arasında Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulanmıştı.

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Elazığ'da yenidoğan bebeğe anüs yapıldıElazığ'da yenidoğan bebeğe anüs yapıldı
Afrin şehidi Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşımAfrin şehidi Muratdağı'nın eşinden duygulandıran paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ırak Musul toplu mezar

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

Sınırda sıcak dakikalar! Suriye sınırından Türkiye'ye ateş eden terörist öldürüldü

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...

Otobüs durağın çocuklarının önünde tacize uğradı! Elini pantolonunun içine sokup...

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

Aracın içinde uyuyakalan çift dehşeti yaşadı: 1 ölü, 1 yaralı

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.