Musul'da toplu mezar bulundu

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde 30 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu. Bazı cesetlerin eski milletvekili adaylarına ait olduğu tespit edildi.

Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Kerim el Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında bulunan Badoş bölgesinde 30 cesedin yer aldığı yeni bir toplu mezar ortaya çıkarıldığını söyledi.

Kurbanlar arasında 30 Nisan 2014'te yapılan seçimlerde kentten milletvekili adayı olan bazı şahsiyetlerin yer aldığını tespit ettiklerini belirten Ubeydi, söz konusu adayların terör örgütü DEAŞ tarafından kentin ele geçirildiği 2014'te alıkonulduğunu hatırlattı.

Birleşmiş Milletler'in dün yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti.

DEAŞ'ın 2014 ile 2017 arasında Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulanmıştı.

