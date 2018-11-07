Musul'da toplu mezar bulundu

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul vilayetinde 30 cesedin yer aldığı toplu mezar bulundu. Bazı cesetlerin eski milletvekili adaylarına ait olduğu tespit edildi.
Irak ordusunda görevli Yüzbaşı Kerim el Ubeydi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Musul'un batısında bulunan Badoş bölgesinde 30 cesedin yer aldığı yeni bir toplu mezar ortaya çıkarıldığını söyledi.
Kurbanlar arasında 30 Nisan 2014'te yapılan seçimlerde kentten milletvekili adayı olan bazı şahsiyetlerin yer aldığını tespit ettiklerini belirten Ubeydi, söz konusu adayların terör örgütü DEAŞ tarafından kentin ele geçirildiği 2014'te alıkonulduğunu hatırlattı.
Birleşmiş Milletler'in dün yayımladığı raporda, Irak'ta daha önce DEAŞ'ın elinde tuttuğu bölgelerde binlerce kurbanın kalıntılarını içeren 200'den fazla toplu mezar bulunduğu belirtilmişti.
DEAŞ'ın 2014 ile 2017 arasında Irak'ta geniş bir alanı ele geçirdiği anımsatılan raporda, terör örgütünün uluslararası insan haklarını sistematik olarak ihlal ettiği, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar işlediği, muhtemelen de soykırım yaptığı vurgulanmıştı.
'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu
'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç
Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Alışverişte 21 milyon dolar harcayan kadın gözaltına alındı
Kedinin boğazından 6 santimlik dikiş iğnesi çıkarıldı
Antalya'da 'arabayı satsan bu cezayı ödeyemezsin' sözü gerçek oldu
Bu meyve koca bir uçağı durdurmaya yetti!
AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Apple'dan çok konuşulacak iPhone XR kararı: Üretimi kesiyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum