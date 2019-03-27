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Musul’da yeni uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 15:57 | Son Güncelleme

Geçen hafta 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Irak’ın Musul kentindeki Dicle Nehri kenarında bulunan restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildi.Musul Kaymakamı Züheyir Araci yaptığı yazılı açıklamada, Dicle Nehri’nin seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak için bugünden itibaren nehir kenarındaki kahvehane, restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Geçen hafta 100’den fazla kişinin ölümüyle sonuçlanan feribot kazasının yaşandığı Irak’ın Musul kentindeki Dicle Nehri kenarında bulunan restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildi.
Musul Kaymakamı Züheyir Araci yaptığı yazılı açıklamada, Dicle Nehri’nin seviyesinin yükselmesi nedeniyle vatandaşların mal ve can güvenliğini sağlamak için bugünden itibaren nehir kenarındaki kahvehane, restoran ve eğlence yerlerinin kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada vatandaşlar, Musul barajından başlayarak, kent güneyindeki Hamamulalil, Şora ve Kayyara bölgelerine kadar uzanan bölgelerde nehirden uzak durmaları konusunda uyarıldı. Uyarıları dikkate almayanların ise cezalandırılacağı bildirildi.
Irak’ın yaklaşık bir haftadır etkisi altında olduğu sağanak yağışlar birçok kentte sele yol açtı.

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