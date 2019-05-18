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Musul’da yine DEAŞ saldırısı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 13:47 | Son Güncelleme

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı bir köye baskın yapan terör örgütü DEAŞ, 7 kişilik bir aileyi öldürdükten sonra köyü yaktı.Musul polis kaynakları, terör örgütü DEAŞ üyelerinin Musul kentinin sağ kesiminde yer alan Akvar bölgesindeki Telelruma’a ait İbrahimiye köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentine bağlı bir köye baskın yapan terör örgütü DEAŞ, 7 kişilik bir aileyi öldürdükten sonra köyü yaktı.
Musul polis kaynakları, terör örgütü DEAŞ üyelerinin Musul kentinin sağ kesiminde yer alan Akvar bölgesindeki Telelruma’a ait İbrahimiye köyüne baskın düzenlediğini belirtti. Bundan birkaç gün önce örgüt üyelerinin köye saldırdığı bu yüzden köylülerin çoğunun evlerini terk ettiği belirtilirken köyünü terk etmeyip yaşamaya devam eden 7 kişilik bir aileyi ise terör örgütü DEAŞ’ın katlettiği ardından köyü tamamen ateşe verdiği bildirildi. Kayıplara karışan teröristleri yakalamak için güvenlik güçleri bölgede arama faaliyetlerine başladı. Haziran 2014’ten 2017 yılının sonuna kadar terör örgütü DEAŞ’ın kontrolü altında kalan Musul kentinde hala istikrar sağlanmış değil. Kente bağlı birçok köye terör örgütü DEAŞ tarafından saldırılar düzenleniyor. Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı, Musul’a ait 50 köye terör saldırılarından korumak için silah dağıtma kararı almıştı.

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