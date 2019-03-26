Musul'daki feribot faciası

İSTANBUL (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi, Musul'daki feribot kazasında kaybolanları arama ve kurtarma çalışmalarında yer aldı.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İHH Su Altı Arama Kurtarma ekibi, bölgeden gelen davet üzerine Musul’a gitti. İstanbul, Ankara ve Antalya'dan yola çıkan ekip, Habur Sınır Kapısı'ndan geçerek Musul'a vardı ve arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu.

Dicle Nehri’nde arama kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Su Altı Arama Kurtarma Sorumlusu Ali Uygur, bölgedeki yetkililerle koordineli olarak çalıştıklarını belirtti.

Bölgeye keşif ve olay yerini görmek için geldiklerini, keşif dalışını gerçekleştirdiklerinde görüşün sıfır olduğunu gördüklerini ifade eden Uygur, şu bilgileri verdi:

"Ne yazık ki suda hiç görüş yok. Suyun debisi çok yüksek. Suyun tabanında demir, cam ve sac gibi tehlikeli maddeler var. Bu da tüplü dalışı neredeyse imkansız hale getiriyor. Ama buradaki resmi görevlilerle ve devletin ilgili kurumlarıyla elimizden geleni yapıyoruz. Devletin ilgili kurumları elinden gelen her türlü yardımı bize sağlıyorlar. Akşam tekrar değerlendirme toplantısı yapacağız. İzlenimlerimize göre burada her türlü ekibe ihtiyaç var. Arama kurtarma çalışmalarımızdan en kısa zamanda sonuç almayı ümit etmekteyiz."

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta, 287 kişinin bulunduğu tahmin edilen bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarırken, kaybolan 100'den fazla kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

