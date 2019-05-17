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Musul’daki feribot kazasında ölen 2 kişinin daha cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 21:17 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentinde geçen Mart ayında batan feribot kazasında kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.Irak’ın Musul kentinde 21 Mart’ta meydana gelen ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrası kaybolan 2 kişinin daha cesedi Dicle Nehri’nden çıkarıldı.

Irak’ın Musul kentinde geçen Mart ayında batan feribot kazasında kaybolan 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı.
Irak’ın Musul kentinde 21 Mart’ta meydana gelen ve 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği feribot faciası sonrası kaybolan 2 kişinin daha cesedi Dicle Nehri’nden çıkarıldı. Sivil Savunma ekipleri bugün kimliği belirsiz 2 çürümüş ceset daha nehirden çıkardıklarını duyurdu.
Musul Hastanesi Adli Tıp Müdürü Hasan Ziyat ise yaptığı açıklamada, Sivil Savunma ekiplerinin bugün kimliği belirsiz 2 ceset daha nehirden çıkardığını doğrulayarak, “Cesetlerin biri Buseyf köyü yakınlarında diğer ise Musul’da bir su kenarında bulundu. İki erkek cesedinin kimliğini öğrendikten sonra ailelerine teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bulunan 2 cesetle birlikte yaşanan faciada ölenlerin sayısı 126’ya yükseldi.

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