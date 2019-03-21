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Musul'daki feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:00 | Son Güncelleme

Musul'daki feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı

MUSUL (AA) - Irak'ın Musul kentinde 85 kişinin hayatını kaybettiği feribot kazasıyla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybeden 85 kişinin anısına ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor.

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