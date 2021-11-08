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Musul’daki Türk Üssüne Füze Saldırısı

08.11.2021 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Musul kentinin kuzeyindeki Başika bölgesinde bulunan üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak’ın Musul kentinin kuzeyindeki Başika bölgesinde bulunan üssüne füzeli saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Musul’un kuzeyindeki Başika’da bulunan üsse dün gece, 7 katyuşa füzesi fırlatıldı. Görgü tanıkları, füzelerin askeri tesislere isabet etmediğini söyledi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken herhangi bir maddi hasar da meydana gelmedi. Kuzey Irak’ta yayın yapan Rudaw TV, füzelerin Musul’dan ateşlendiğini bildirdi.

Musul’un 12 kilometre kuzeyinde bulunan Başika yakınlarındaki üs, 2015 yılında TSK tarafından Sünni milislere eğitim desteği vermek amacıyla kuruldu. Üsse, 15 Nisan ve 12 Ağustos 2021 tarihlerinde de roketle saldırı düzenlenmişti.

Türk yetkililer, saldırıyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

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