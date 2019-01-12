HABER

Musul'daki üslere ABD askerlerinin yerleştiği haberlerine yalanlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 21:50 | Son Güncelleme

Musul'daki üslere ABD askerlerinin yerleştiği haberlerine yalanlama

BAĞDAT (AA) - Irak Savunma Bakanlığı, ABD askerlerinin Musul'daki askeri üslerden Haşdi Şabi ve Irak İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçleri çıkardığı ve söz konusu üslere yerleştiği yönündeki haberleri yalanladı.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Güvenlik Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Medyadaki bazı profesyonellikten uzak siteler tarafından yayımlanan ABD askerlerinin Musul'daki üslerden Haşdi Şabi ve İçişleri güçlerini çıkartarak, söz konusu üslere konuşlandıkları yönündeki bilgilerin kasıtlı ve gerçek dışı" olduğu belirtildi.

Basın organlarına ve vatandaşlara resmi olmayan bilgilere itibar etmeme çağrısı yapılan açıklamada, "bir süredir dikkat çekmek ve meşhur olmak için bazı sitelerin yanlış bilgiler yaydığı" aktarıldı.

Irak'taki bazı yerel medyada bugün, Musul Barajı'nı terör örgüt DEAŞ'ın olası saldırılarına karşı korumak ve güvenlik açıklarını kapatmak amacıyla ABD askerlerinin Musul'daki üslerden Haşdi Şabi ve İçişleri güçlerini çıkartarak, söz konusu üslere konuşlandıkları yönündeki bilgiler yer almıştı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi geçen ay, ülkesinde sadece ABD'li askerlere ait üs olmadığını açıklamıştı.

Saddam Hüseyin rejimini devirmek için Mart 2003'te Irak'ı işgal eden ABD'nin bu ülkede bilinen 9 askeri üssü var.

ABD, 2011'de Irak'tan çekilse de buradaki varlığını söz konusu askeri üslerle güçlendirdi. ABD'nin Irak'ta halihazırda yaklaşık 5 bin askeri bulunuyor.

Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!Kötü haber! Bu telefonu kullananlar artık WhatsApp kullanamayacak!
HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleştiHDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti
Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: "Tarihi bir adım"Bayraktar'dan Ukrayna'ya İHA satışıyla ilgili açıklama: "Tarihi bir adım"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD askerleri Haşdi Şabi ırak Musul

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Acun Ilıcalı'dan boşanan Şeyma Subaşı'dan itiraf!

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

Yerel seçim için seçmen mi taşındı? YSK'dan açıklama

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

İlber Ortaylı'dan Suriyeli çıkışı: Haddinizi bilin

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Servis şoföründen kız öğrenciye iğrenç sözler!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

Annesinin acısına fazla dayanamadı!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Mariam Kavakçı çok tartışılmıştı! Kardeşi de Cumhurbaşkanlığı'nda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
HDP Eş Başkanı Buldan: Öcalan kardeşi ile görüştü

HDP'den açıklama: Öcalan'la görüşme gerçekleşti

Acil servis karıştı! Hasta yakını doktoru darp etti

Öncelik isteyen hasta yakını doktoru darp etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar yalanlarla konuşur, biz rakamlarla

Erdoğan o rakamları sosyal medyadan açıkladı!

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

Okul müdüründen topuklu ayakkabı yasağı! 'Dinen caiz değil!'

İzmir'de köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı

Köprü çöktü, işçiler mahsur kaldı!

MHP'li Refik Kurukız, bozkurt işareti yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

MHP'li aday bozkurt yapmak için Erdoğan'dan izin istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.