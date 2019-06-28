Musul’daki yangın 3. gününde kontrol altına alındı

Irak’ın kuzeyindeki Musul kentinde bir kükürt fabrikasında çıkan ve 2 itfaiye erinin yaşamını yitirmesine yol açan yangının 3. Gününde kontrol altına alındığı belirtildi.

Irak İçişleri Bakanı Yasin Yaseri yayınladığı yazılı açıklamada, Musul kentindeki Mişrak kükürt fabrikasından çıkan yangının 3. Günün sonunda tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Meydana çıkan yangında 2 itfaiye eri alevlere müdahale ederken yaşamını yitirmiş 10 kişi de yayılan zehirli gazdan etkilenerek hastanelere kaldırılmıştı.

Kükürt fabrikasında çıkan yangının yol açtığı zehirli duman çevreye büyük zarar vermesinden endişe duyuluyordu. Yangının söndürülmesi Musul valiliği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden (IKBY) yardım istemesi üzerine IKBY’nin Duhok ve Erbil illerinden itfaiye ekipleri gönderilmişti.

