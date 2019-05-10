Musullu köylüler DEAŞ'a karşı silahlandırılacak

BAĞDAT (AA) - Irak ordusu, terör örgütü DEAŞ'ın saldırılarına karşı Musul'un kırsal bölgelerindeki 50 köyü silahlandıracak.

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı General Necim el-Cuburi, yayımladığı yazılı açıklamada, "Bölgedeki aşiret liderleriyle yapılan görüşme sonrası, Musul etrafındaki 50 köyde yaşayanların silahlandırılmasına karar verildi." ifadesini kullandı.

Cuburi, köylülerin kendilerini terör saldırılarından koruyabilmesi için böyle bir karar alındığını aktardı.

Iraklı güçler, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul vilayetini Temmuz 2017'de geri almıştı. Musul'da kontrolün sağlanmasına rağmen teröristler özellikle vilayetin kırsal bölgelerinde hem sivil hem de güvenlik güçlerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

