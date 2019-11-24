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Musul'un yeni valisi Necim Cuburi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 12:56 | Son Güncelleme

Musul'un yeni valisi Necim Cuburi oldu

İSTANBUL (AA) - Irak'ta Musul Vilayet Meclisi, Vali Mansur el-Marid'in görevinden istifa etmesinin ardından Necim el Cuburi'yi oy çokluğuyla yeni vali seçti.

Yerel medyadaki haberlere göre, Meclis, düzenlediği olağan toplantısında, Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Tuğgeneral Necim Cuburi'yi 23 oya karşı 39 oyla yeni vali seçti.

Cuburi'nin görevine resmen başlayabilmesi için Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Vilayet Meclisinin kararını onaylaması gerekiyor.

Necim el Cuburi, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için Ekim 2016'da başlatılan operasyonda görev almıştı.

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Başta Arap, Kürt, Türkmen ve Hristiyan pek çok dini ve etnik azınlığın yaşadığı Musul, 2014-2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ'ın işgalinde bulunduğu dönemde ve kurtarılması için yürütülen operasyon sırasında ciddi zarar gördü.

DEAŞ'ın işgali sırada Musul'un Valisi Esil Nuceyfi idi. Musul'u terk edip Erbil kentine sığınmak zorunda kalan Nuceyfi, dönemin Başbakanı Haydar el-İbadi'nin talimatıyla "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle görevden alındı ve daha sonra hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Irak merkezi hükümeti, Nuceyfi'nin yerine Vilayet Meclisi kararı olmadan Nufeyl Hammadi'yi atadı. Bağdat tarafından atandığı zaman kentin DEAŞ'ın elinde olması nedeniyle görevini Erbil'de sürdüren Hammadi, 2017'nin sonunda Musul'a geçti.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, mart ayında, Musul'daki Dicle Nehri üzerinde yaşanan feribot faciasında ihmali olduğu gerekçesiyle ilk önce Hammadi'yi görevden aldı ve yolsuzluğa karıştığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardı.

Nucefi gibi Hammadi'nin de görevden alınmasından sonra mayıs ayında vilayet meclisi Mansur el Marid'i yeni vali seçti ancak Marid, imkanlarının kısıtlı olmasını gerekçe göstererek geçen hafta görevinden istifa etti.

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Anahtar Kelimeler:
ırak Musul

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