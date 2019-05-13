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Musul’un yeni valisi seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 21:46 | Son Güncelleme

Irak’ın Musul kentindeki feribot faciasının ardından yeni Musul valisi seçildi.Irak’ta Mart ayında meydana gelen ve yaklaşık 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan Musul kentindeki feribot kazasından sonra Musul Valisi Nofel Akub’in görevden alınmasının ardından yeni vali seçildi.

Irak’ın Musul kentindeki feribot faciasının ardından yeni Musul valisi seçildi.

Irak’ta Mart ayında meydana gelen ve yaklaşık 150 kişinin ölümüyle sonuçlanan Musul kentindeki feribot kazasından sonra Musul Valisi Nofel Akub’in görevden alınmasının ardından yeni vali seçildi. Yaklaşık iki aydır boş olan Musul Valiliğine, İl Meclisi üyelerinin oy birliğiyle Mansur Marid seçilirken yardımcılığına Sirvan Muhammed seçildi. Gergin ortamda geçen seçimler öncesi, eski Musul Valisi Esil Nuceyfi’nin oğlu valilik binası önünde gösteri düzenledi. Marid, seçimlerin yasal ve şaibesiz geçtiğini belirterek, valilik koltuğuna ulaşmak için rüşvet verildiği söylentileri ayıp olarak nitelendirdi.

Musul’un yeni valisi Mansur Marid, yaptığı açıklamada, göçmenlerin evlerine iadeleri ve kentteki kamu hizmetlerinin iyileştirmesini görevinin en önemli parçası olduğunu vurguladı.

Irak Meclisi, Musul kentinde yapılan yeni vali seçimine rüşvet ve yolsuzluk katıldığı gerekçesiyle seçimleri durdurmaya karar vermişti. Musul’daki feribot faciasında “ihmal” olduğu gerekçesiyle Musul Valisi Nofel Akub ve yardımcısı görevden alınmıştı.

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