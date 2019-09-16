Muş'un jeotermal kaynakları belirleniyor

MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek başkanlığında bir çalışma grubu oluşturduklarını ve Muş'un farklı alanlarında incelemeler yaptıklarını söyledi.

Bölgedeki mevcut sıcak suların derinlikleri ve potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yürütülen proje çerçevesinde gün yüzüne çıkarılan jeotermal kaynakların, tarım ve turizm gibi alanlarda kullanılması amaçlanıyor.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen, Muş Valiliği ile MŞÜ tarafından yürütülen "Muş'un Jeotermal Potansiyeli" projesi kapsamında Varto ilçesindeki jeofizik çalışmalarında sıcak su kaynakları belirlendi.

YAHYA SEZGİN - Muş Alparslan Üniversitesi'nce (MŞÜ), kentin yer altı zenginliklerini ortaya çıkarmak için yürütülen proje kapsamında yapılan jeofizik çalışmalarında 10 farklı noktada 80-164 derece sıcakta su kaynakları bulundu.

"Muş fay hatları üzerinde bir kent. Nemrut ve Varto kalderaları arasında 10'dan fazla çeşitli kaldera var. Bu bölge jeotermal açısından zengin bir potansiyele sahip. Bu jeotermal kaynaklarımızı bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkardık. Jeofizik çalışmalarıyla şu ana kadar oldukça ciddi yol katettik. Son günlerde Varto ilçesindeki jeofizik çalışmalarında oldukça zengin kaynaklar tespit ettik. Üniversite olarak Muş'un yer altı ve üstü kaynaklarını bu şehre kazandırmak istiyoruz. Bunun içerisinde turizm, maden, rüzgar enerjisi gibi birçok çalışmamız var. Bu alanlarda kısa sürede sondaj çalışması başlatacağız."

Muş'ta jeotermal yer altı zenginliğinin bugüne kadar ihmal edildiğini anlatan Polat, bu zenginliği açığa çıkarmak için de ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Polat, "Jeotermal kaynaklar için yapacağımız sondajlar sonucunda bölgede seracılık, termal alanlarda çeşitli yatırımların ilimize kazandırılması için aracılık edeceğiz. Üniversite olarak hedefimiz zengin su kaynakları çıkardığımızda öncelik bölgeye bir termal tesis kazandırmak." ifadesini kullandı.