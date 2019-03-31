Muş'un Korkut ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Sami Pekbay kazandı.

Muş'un Korkut ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Sami Pekbay kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Sami Pekbay 971, HDP adayı Maşallah Çakır 241, MHP adayı Kasım Ataman 237 oy aldı.

-Pekbay'ın özgeçmişi-

Sami Pekbay, 1967 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Önlisans mezunu olan Pekbay, Devlet Demir Yolları Muş Garı'nda makine teknikeri olarak görev yaptı. AK Parti'nin kuruluşunda görev aldı. 2004-2009 yıllarında Korkut Belediye Başkanı aday adayı oldu.

Pekbay, evli ve 5 çocuk babasıdır.

