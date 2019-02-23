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Muş'un tek kadın muhtar adayı iddialı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 11:58 | Son Güncelleme

MUŞ'un merkez Sunay Mahallesi'nde oturan Tuba Demir Coşkun (37), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde kentin tek kadın muhtar adayı.

Muş'un tek kadın muhtar adayı iddialı

Mehmet AYDIN / MUŞ, (DHA)- MUŞ'un merkez Sunay Mahallesi'nde oturan Tuba Demir Coşkun (37), 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde kentin tek kadın muhtar adayı. 8 erkek rakibiyle yarışacak olan Coşkun, muhtar seçildiği takdirde kent tarihine ilk kadın muhtar olarak geçecek. Tuba Demir Coşkun, mahallesinde ev ve iş yerlerini dolaşarak, projelerini anlatıyor.
Ticaret lisesi mezunu olan evli ve 2 çocuk annesi ev hanımı Tuba Demir Coşkun, en büyük destekcilerinin kadınlar olduğunu söyledi Muhtar seçildikten kısa süre sonra Sunay Mahallesi'nin örnek gösterileceğini belirten Coşkun, "Muş'ta yaklaşık 15 yıl önce bir kadın muhtar adayı çıkmış ama seçilememiş. Seçilip Muş'un tarihine ilk kadın muhtar olarak geçmek istiyorum. Benimle birlikte Sunay Mahallesi'nde 9 aday var. Hepimiz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Erkek rakiplerime oranla kendimi daha şanslı görüyorum. Çünkü kadın seçmenler bu işi benim daha iyi yapabileceğime kanaat getiriyor. Mahallemize evim gibi bakacağım. Eğitime çok önem vereceğim. Mahallenin belli noktalarında kitap toplama noktası oluşturup, ihtiyaç sahipleri için belirli noktalara kıyafet kumbaraları bırakacağım. Mahallemizdeki dar gelirlilere sahip çıkacağız. Yani bir aile olacağız" diye konuştu
Mahalleli kadınlar da sorunlarını Coşkun'a daha rahat anlatabilecekleri için kendisini sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi.

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Muş'un tek kadın muhtar adayı iddialıMuş'un tek kadın muhtar adayı iddialıMuş'un tek kadın muhtar adayı iddialıMuş'un tek kadın muhtar adayı iddialı

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