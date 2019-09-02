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Muş'un turfanda kavun ve karpuzu, üreticiyi sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 12:03 | Son Güncelleme

Muş ve çevre illerden gelen üreticilerin daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuz ve kavunun hasadından kent ekonomisine 68 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor - İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın - "Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karpuz hasadı bittikten sonra Muş'ta karpuz hasadı başlıyor. Ülkemizde en son hasat Muş'ta yapılıyor. Son turfanda olmasından dolayı çiftçilerimiz iyi kazanç elde ediyor"

YAHYA SEZGİN - Muş ve çevre illerden gelen üreticilerin daha iyi fiyata satılması için mevsiminden geç ektikleri karpuz ve kavunun hasadından kent ekonomisine 68 milyon lira katkı sağlanması bekleniyor.

Muş ovasının geniş arazilerine ekilen fidelerden 15 günde 57 bin ton karpuz, 15 bin ton da kavun hasat edilerek 29 milyon lira gelir sağlandı.

Kentteki üreticilerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden gelerek Muş Ovası'nda kiraladıkları tarlalarda karpuz ve kavun eken çiftçiler, verimli bir sezon geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

- "Pazar sıkıntısı yaşanmıyor"

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Muş'un sebze ve meyve yetiştiriciliğinde önemli bir merkez haline geldiğini söyledi.

Muş Ovasının bereketli topraklarında üretilen ürünlerin Türkiye'nin birçok yerine gönderildiğini belirten Aydın, son zamanlarda yapılan tarımsal faaliyetlerle kentin bu alanda hak ettiği yere gelmeye başladığını aktardı.

Geç ekimi yapılan karpuz ve kavunun hasadına başlandığını bildiren Aydın, şöyle konuştu:

"Muş ovasında üretilen ürünlerin ilgi görmesinin birçok nedeni var. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde karpuz hasadı bittikten sonra Muş'ta karpuz hasadı başlıyor. Ülkemizde en son hasat Muş'ta yapılıyor. Son turfanda olmasından dolayı çiftçilerimiz iyi kazanç elde ediyor. İlimizin topraklarının bakir, gece gündüz sıcaklığının farklı olması ürünlerin aromatik tadını ön plana çıkarıyor. Karpuz ve kavunlar tatlı ve sulu olması nedeniyle pazarlarda ilgi görüyor."

- Rekolte beklentisi 115 bin ton

Üreticilerin pazar sıkıntısı yaşamadığının altını çizen Aydın, "Şu ana kadar elde edilen ürünlerden kent ekonomisine 29 milyon lira katkı sağlandı. Elimizdeki verilere göre 85 bin ton karpuz ve 30 bin ton kavun olmak üzere toplam 115 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu sayede kent ekonomisine toplam 68 milyon lira sağlanacak." diye konuştu.

Mardin'den gelerek Muş'ta karpuz yetiştiren Cebrail Özbahçeci ise yaklaşık 6 aylık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını vurguladı.

Karpuzları batı illerine gönderdiklerini belirten Özbahçeci, "Muş'un karpuzu çok kaliteli, aroması ve tadı da çok güzel. Bu yılın mahsulü tat ve kilo bazında çok kaliteli. Bizi sevindiren bir sezon geçirdik. Üründen de hasattan da memnunuz." dedi.

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