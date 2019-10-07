Muş’un yöresel yemekleri kadınlara gelir oldu

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta ev kadınlarına yönelik açılan ‘Aşçılık Kursu’ ile kadınlar hem yöresel yemeklerin yapımını öğreniyor hem de elde ettikleri kazançla aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Muş Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ev kadınlarına yönelik ‘Aşçılık Kursu’ açtı. Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) tarafından desteklenen kursa 20 kadın katıldı. Usta öğreticiler, kursiyer kadınlara öncelikli olarak Muş köftesi, dolma, ayran aşı, kılçıklı kelem dolması, cağ, kenger ve heliz yemeği yapımını öğretirken, ayrıca Adana, Gaziantep, Kayseri, Mardin ve Diyarbakır gibi bölgelerin de lezzetli yemekleri ile tanıştırıyor. Kursa katılarak yemek yapmanın inceliklerini öğrenen kadınlara günde 30 TL de ücret ödeniyor.

Aşçılık kursuna kendini geliştirmek için katıldığını söyleyen Nurten Yılmaz, "Ev hanımıyım, buraya kendimi geliştirebilmek için geldim. Birçok yöresel yemeği burada öğrendim. Ayran aşı ve Muş köftesinin yanı sıra, birçok yöresel yemekleri yapıyoruz. Birçok çeşit tatlılarımız var. Poğaçalarımız da var. Bizlere İŞKUR tarafından çok güzel bir fırsat vermişler. Kendimize ve eşlerimize yardımcı oluyoruz" dedi.