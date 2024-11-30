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  4. Mut Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü! Cinayetin ardından intihar etti

Mut Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü! Cinayetin ardından intihar etti

30.11.2024 23:19
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Mersin'in Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü Süleyman Keskin (45) ile komşusu Şükrü Çetin’i (31) arasında çıkan kavga kanlı bitti. Çetin'i tabancayla vurarak öldüren Keskin ardından aynı silahla intihar etti.

Mut Belediyesi Ruhsat İşleri Müdürü, tartıştığı komşusunu tabancayla öldürdü! Cinayetin ardından intihar etti

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Elbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Mut Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Ruhsat İşleri Müdürü olarak görev yapan Süleyman Keskin, komşusu Şükrü Çetin ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

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CİNAYETİN ARDINDAN İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Keskin, tabancayla Şükrü Çetin'i vurup, aynı silahı kendisine de doğrultup ateşledi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Süleyman Keskin ile Şükrü Çetin’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mut Devlet Hastanesi’nin morguna götürüldü.

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Şükrü Çetin

BELEDİYEDE ÇALIŞIYORDU

Öte yandan Süleyman Keskin'in daha önce uzman çavuş olarak görev yaptığı, 2014 yılında ise belediyede çalışmaya başladığı öğrenildi.

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Süleyman Keskin
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
cinayet Mersin komşu
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