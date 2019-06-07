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Mut Kayısı Festivali başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 22:20 | Son Güncelleme

MERSİN’in Mut ilçesinde bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Murat SÖZERİ/MUT (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Mut ilçesinde bu yıl 57'ncisi düzenlenen Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali, tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda yapılan açılış töreniyle başladı.

Festivali açılışına Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, AK Parti Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Silifke Belediye Başkan Vekili Sadık Altınok, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, Gülnar Belediye Başkanı Alpaslan Ünüvar, daire müdürleri ve kentliler katıldı.

Festivalin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Volkan Şeker, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali’nin kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. Kaymakam Akyüz de Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yüzde 80’ini üreten Mut ilçesinin yıllık 150 bin ton üretim miktarıyla birinci sırada bulunduğunu belirterek, "Rusya ve Ortadoğu pazarı olmak üzere ihracat kanallarımız açıktır. Bu yıl ürünümüzün oluşan fiyatı üreticimizin yüzünü güldürmüştür. Sağlıklı ve doğal meyveciliğin ülkemizde başoyuncusudur. Bizim folklorik değerimiz olan Karacaoğlan bu topraklarda yaşamış eserlerini öz Türkçe olarak yazarak bize armağan etmiştir. Anıt mezarı da ilçemizde bulunmaktadır. Mut ilçemiz maddi ve kültürel derinliği ile yoğunluğu olan bir yerleşim merkezimizdir. İlçemizin değerlerinin marka olarak tanıtmak bize düşmektedir" diye konuştu.

Daha sonra kayısı yeme yarışması, bolluk ve bereketi betimleyen Dilek Havuzu’na kayısı dökülmesinin ardından Şehit Emin Çelik Anadolu Lisesi’nin sergisinin açılışı yapıldı. 3 gün sürecek festivalde, Karakucak Güreş Müsabakaları ile çeşitli sportif etkinlikler düzenlenecek.

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