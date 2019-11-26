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Mut Kitap Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 15:22 | Son Güncelleme

Mersin’in Mut ilçesinde belediye öncülüğünde, 2.

Mut Kitap Günleri başladı

Mersin’in Mut ilçesinde belediye öncülüğünde, 2. Mut Kitap Günleri tarihi Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda başladı.
Açılışa, Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkan Vekili Nazmi Perçemli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Gergin, STK temsilcileri, daire Müdürleri ve çok sayıda kitapseverler katıldı.
Açılışta konuşan Kaymakam Muammer Köken, yabancı hayranlığı yerine kendi değerlerimize dönmemiz gerektiğini ifade ederek, “Bizim genel inancımıza göre tüm kitaplar bir kitabı anlamak için yazılır ve okunur. Dünya üzerindeki tüm kitapları kendi inancımız gereği kendi düşüncemiz gereği. Aslında yazılan tüm kitapları o tek bir kitabı yani Kuranı Keremi daha iyi anlayabilmek için yazıldığını ve okunduğunu ben şahsen böyle inanıyor ve böyle düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy’u bir şair olarak sadece görmüyorum. Modern bir tefsir ustası olarak ta görüyorum. Kitaplara da bu gözle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Bu kitaplar da insan elinden çıkmasına işaret olması içinde bazı hatalar bazı yanlış düşünceler ya da o zaman için doğru gibi algılanacak daha sonra yanlışlığı ispatlanacak düşünceler de olabilir. İdeoloji de bir fikirde değişmeyen tek şey değişmenin kendisidir felsefesinden hareket ederek bir noktaya bir ideolojiye saplanıp kalmamak gerektiğini, günümüzün şartlarına da uyarlanabilir olması gerekmektedir” dedi.
Kaymakam Muammer Köken ve beraberindekiler, konuşmanın ardından açılan stantlarda satışa sunula kitapları inceledi.
2. Mut Kitap Günleri’nin 1 Aralık 2019 tarihine kadar açık kalacağı, 30 yayınevi ve 30 yazarın okurlarla buluşacağı belirtildi.

Mut Kitap Günleri başladı

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