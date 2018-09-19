"Mutabakatı, insani ve vicdani açıdan önemsiyoruz"

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib mutabakatına ilişkin, "BBP camiası olarak, yeni bir sığınmacı dalgasının ve olası sivil ölümlülerin önüne geçilmesi açısından bu mutabakatı insani ve vicdani gerekçelerden ötürü çok önemsiyoruz. Toplantı sonrasındaki tabloyu diplomatik bir başarı olarak niteliyoruz." dedi.

Destici, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tüm gazileri saygı ve minnetle andı, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Destici, Rusya ile Türkiye arasında, İdlib'in geleceğine ilişkin sağlanan mutabakata değinerek, Türkiye'nin bu mutabakat ile İdlib'de mühlet kazandığını belirtti.

"BBP camiası olarak, yeni bir sığınmacı dalgasının ve olası sivil ölümlülerin önüne geçilmesi açısından bu mutabakatı insani ve vicdani gerekçelerden ötürü çok önemsiyoruz." diyen Destici, şöyle devam etti:

"Toplantı sonrasındaki tabloyu diplomatik bir başarı olarak niteliyoruz. Temennimiz sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü odaklı politikalar istikametinde işlemesidir."