'Mutant koronavirüs' bu kez Nijerya'da çıktı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Başkanı John Nkengasong, Nijerya'da yeni bir varyantın ortaya çıkmış gözüktüğünü, netleştirmek için daha fazla araştırma gerektiğini duyurdu.

Tam Noel tatili döneminde patlak veren mutasyon dünya çapında yeni alarm zilleri çaldırırken, Nkengasong, Nijerya'da görülen varyantın Britanya ve Güney Afrika'da saptananlardan farklı olduğunu belirtti.

Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ile Afrika Enfeksiyon Hastalıkları Genomiği Merkezi'nin daha fazla örnek üzerinde inceleme yapacağını duyuran Nkengasong, "Bize biraz zaman verin, kesin konuşmak için henüz çok erken" dedi.

AP, gördüğü belgelere dayanarak, Nijerya'daki varyanta 3 Ağustos ve 9 Ekim'de Osun eyaletindeki iki hastadan alının örneklerde rastlandığını, Britanya'dakinden farklı olarak hızlı yayılmadığını, P681H varyantının bulaşı artırmaya katkıda bulunduğuna dair kanıt bulunmadığını, ama Nijerya'nın Britanya'daki kadar genomik değişim saptama imkanının bulunmadığını aktardı.

Nkengasong, yaklaşık olarak teyitli 1 milyon vakanın kayıtlara geçtiği Güney Afrika'da ise yeni varyantın baskın virüs olduğunu, hızlı yayıldığını ve virüs yükünün daha fazla olduğunu, ama hastalığın daha ağır geçmesine neden olup olmadığının netleşmediğini aktardı. Bu mutasyonun kıtaya aşı nakliyatını etkilemeyeceğine inandığını sözlerine ekledi.