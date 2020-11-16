Mutant koronavirüs şimdiden 220 kişiyi hasta etti!

Günümüzde insanlarda hastalığa neden olan virüs ve bakterilerinin yüzde 70'ine yakının hayvan kökenli olduğu düşünülüyor. Hayvanlardan insanlara geçen zoonatik hastalıkların sayısı ise gün geçtikçe artıyor. Ekolojik tahribat, ete olan talebin artması ve doğanın insan eliyle yıkımı Ebola, Sars, Nil virüsü, Rift Vadisi ateşi, Zika virüsü ve son olarak da yeni tip corona virüs pandemisini ortaya çıkardı.

220'Yİ AŞKIN KİŞİ YENİ VİRÜSLE ENFEKTE OLDU

Bununla birlikte, geçen yılın Aralık ayında Çin’in Hubey eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen yeni tip corona virüs üç ay önce Danimarka’da vizon çiftliklerinde mutasyona uğradı. Bu kapsamda geçen hafta ülkedeki tüm vizonların itlaf edileceği duyurulan ülkede, 220’yi aşkın kişi Cluster-5 adı verilen mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsle enfekte oldu. .

DSÖ VE EDCD ALARMA GEÇTİ

Söz konusu durum Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Avrupa Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) alarma geçirirken, mutasyona uğrayan virüsün aşı çalışmalarını etkileyebileceği belirtildi.

MUTASYON VİZONLARLA SINIRLI KALMAYACAK

Ancak, uzmanlar mutasyonun vizonlarla sınırlı kalmayacağı hakkında uyardı. İngiltere’de faaliyet gösteren Wellcome Trust adlı organizasyonun yöneticisi Jeremy Farrar, yeni tip corona virüsün sıçan, fare, dağ gelinciği ve tarla faresi gibi diğer hayvanlara sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulundu.