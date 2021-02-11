‘Mutant virüs’te 'aşı kaçağı' riski

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, zamanla birden çok mutasyon geçirerek farklı özellikler kazanıp güçlendi. KTÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, mutant koronavirüse ilişkin Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Daha hızlı bulaşarak hastalık oluşturan mutant virüslerin Covid-19’a göre daha tehlikeli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, Güney Afrika varyantının aşılarla kazanılan antikorlara karşı direnç kazanıp, ‘aşı kaçağı’ oluşturabileceğine dikkat çekti.

‘BREZİLYA VARYANTI VİRÜS YENİDEN ENFEKTE EDİYOR’

Mutasyon geçiren RNA virüslerinden biri olan Covid-19’un şu ana kadar bilinen, çoğu İngiltere varyantı olmak üzere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının Türkiye’ye geldiğini belirten Prof. Dr. Faruk Aydın, Brezilya’da ortaya çıkan ve yayılan varyant virüsün; re-enfeksiyon özelliği olduğunu ve daha önce Covid-19 hastalığı geçirip vücudunda antikor bulunan kişileri yeniden hasta edebildiğini belirtti. Aydın, "Varyantlar, virüsün genetik materyallerinde değişiklik yaparak farklı bir protein dizisi oluşturuyorlar. Bu özellik onlara daha kısa mesafede, daha kısa sürede ve daha az virüsle bulaşabilme potansiyeli kazandırdı. Güney Kore’de birkaç vakada bu çıkmıştı. Brezilya’daki mutasyondan sonra Covid-19 geçiren hastaların mutant varyantla tekrar enfekte olabildiği gözlendi” dedi.