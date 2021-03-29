Mutant virüs Türkiye genelinde yüzde 80'e ulaştı, il il tam kapanma gündemde

Türkiye, koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, Mart ayı başında geçilen 'yerinde karar' dönemiyle vaka sayıları artmaya başladı.

SON 24 SAATTE 29 BİN 58 VAKA

Son 24 saatte 220 bin 109 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 29 bin 58 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 208 bin 173, can kaybı 31 bin 76 oldu.

Açıklanan son veriler endişe yaratırken, vaka sayılarının bu şekilde artmaya devam etmesi halinde radikal kararların alınması bekleniyor.

MUTANT VİRÜS YÜZDE 80'E ULAŞTI

Uzmanlar vaka sayısın mutasyona uğramış virüs yüzünden hızla arttığını belirtirken, Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre de Türkiye genelinde mutant virüs yüzde 80'e ulaştı.

'TAM KAPANMA' GÜNDEMDE

İki hafta içinde yoğun bakımların alarm vermesi öngörülürken, bazı illerde 'tam kapanma' uygulamasına gidilebileceği konuşuluyor.

