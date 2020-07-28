HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. “Mutasyon Geçiren Virüs Daha Bulaşıcı Ama Daha Zayıf”

“Mutasyon Geçiren Virüs Daha Bulaşıcı Ama Daha Zayıf”

28.07.2020 20:48 | Son Güncelleme

Alman BioNTech firması CEO’su Uğur Şahin’in de bulunduğu uzmanlar Corona virüsünü daha bulaşıcı hale getiren mutasyonun, aynı zamanda virüsü aşılara karşı daha zayıf hale getirdiği görüşünde

“Mutasyon Geçiren Virüs Daha Bulaşıcı Ama Daha Zayıf”

Corona virüsünü daha bulaşıcı hale getiren bir genetik mutasyonun, virüsü geliştirilen aşılara karşı daha zayıf hale getirdiği öne sürüldü.

Aralarında Corona virüsüne karşı aşı geliştiren Alman BioNTech firması CEO’su Türk bilimadamı Uğur Şahin’in de bulunduğu bir grup uzman ismin çalışmalarının bulguları, sağlık bilimleri sitesi medRxiv’de yayınlandı.

Çalışmaya göre D614G adı verilen mutasyon, Corona virüsünün dış çeperindeki dikenli protein olarak bilinen çıkıntıları arttırıyor. Bu nedenle daha stabil hale gelen virüs hücrelere daha kolay nüfuz ederek enfeksiyona neden oluyor.

Çalışmada, küresel olarak en baskın virüs mutasyonu olan D614G’nin, klinik denemeleri süren aşılar için bir sorun oluşturmayacağı belirtildi. Buna gerekçe olarak da aşıların arttırmaya çalıştığı, enfeksiyonu etkisiz hale getiren antikorlar için hedefleri ilave çıkıntıların tutması gösterildi.

Reseptör bağlanma domeni (RBD) denen bu hedefler, çıkıntıların yani dikenli proteinin enfekte etmek istediği hücreye tutunduğu bölgeleri oluşturuyor. Daha fazla çıkıntı da antikorların virüsü etkisiz hale getirmek için bağlanmasını sağlayacak daha fazla RBD demek.

Çalışmada, “Mutasyonun neden olduğu bulaşıcılık artışı, virüsü nötralize edici antikorlara karşı daha savunmasız hale getirmenin bir bedeli oldu" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü! İşet 'Influencer'ların gerçek yüzü!
Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat!Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat!
VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!VPN engellenebilir mi? MHP’den VPN çıkışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mersin'deki kazadan yaralı kurtulan asker dehşet anlarını anlattı!

Mersin'deki kazadan yaralı kurtulan asker dehşet anlarını anlattı!

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

36 saattir haber alınamıyor! Üniversite sınav sonucunu öğrenince ortadan kayboldu

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

İç çamaşırlı fotoğraf paylaşmıştı! Murat Ceylan'dan olay yorum

Süper minisiyle paylaştı! O detay olay oldu

Süper minisiyle paylaştı! O detay olay oldu

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler! 'Yolun sonu görünüyor'

Erdoğan'dan dikkat çeken sözler! 'Yolun sonu görünüyor'

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

İlginizi Çekebilir

Duş almayı bırakan doktor cildi böyle değişti

Duş almayı bırakan doktor cildi böyle değişti

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde büyük uyarı! Hepatit nedir? Nasıl bulaşır ve korunma yöntemleri nelerdir?

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü’nde büyük uyarı! Hepatit nedir? Nasıl bulaşır ve korunma yöntemleri nelerdir?

Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat!

Sağlıklı et tüketimi için bayramda bu önerilere dikkat!

İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'den koronavirüsü silecek o tesis

İlk kez görüntülendi! İşte Türkiye'den koronayı silecek tesis

Hayrettin'den Hepatit B hastalığına özel farkındalık

Hayrettin'den Hepatit B hastalığına özel farkındalık

İral hepatit uyarısı! Hastaların yüzde yüzde 80'i rahatsızlığından habersiz

Dikkat, sinsice ilerliyor!Uzmanlar uyarıyor: Yüzde 80'i habersiz

Kurban Bayramında bu hatalardan kaçının! Covid-19 pandemisinde çapraz bulaşmaya dikkat

Koronavirüs pandemisinde çapraz bulaşmaya dikkat!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.