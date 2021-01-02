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Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarından 2’si Gaziantep’te

02.01.2021 00:40 | Son Güncelleme:
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Mutasyona uğramış koronavirüs vakalarından 2’si Gaziantep’te

Mutasyona uğramış virüsün yurt dışından Gaziantep’e gelen 2 kişide görüldüğü iddia edildi. Mutasyon uğramış virüs taşıyan kişilerin gözetim altına alındığı ve temaslı olan herkesle alakalı çalışma başlatıldığı kaydedildi.

Genetiğinde benzersiz değişiklikler görülen ve ilk kez İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış virüsün Gaziantep’te de görülmesi kentteki sağlık camiasını ve yetkilileri alarma geçirdiği öğrenildi.

VALİ GÜL'DEN PAYLAŞIM

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, “Mutasyona uğramış virüs ülkemize de geldi. Yurt dışı seyahati olan kişilerin maske, mesafe ve hijyene daha çok dikkat etmesi hayati önem taşıyor. Yurt dışından gelen kişilerden uzak durmak bu süreçte yapılabilecek en etkin korunma yöntemi olur. Tehlike büyük, tedbir basit” ifadelerini kullandı. (İHA)

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