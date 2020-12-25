Mutasyona uğramış virüs Japonya’da da görüldü

Avrupa’da ise koronavirüs vaka sayısı 25 milyonu aştı.İngiltere'de geçtiğimiz hafta ilk kez farkedilen mutasyona uğramış koronavirüs Japonya'da beş kişide tespit edildi. Japonya Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, söz konusu beş kişinin İngiltere'den kalkan bir uçakla Japonya'ya geldiğini bildirdi. Koronavirüsün orijinal formuna göre çok daha bulaşıcı olan mutasyona uğramış olan tür, perşembe günü ilk kez Almanya'da da görülmüştü. Bu vakanın da, İngiltere'deki yakınlarını ziyaret ettikten sonra Almanya'ya dönen bir kadında çıktığı belirtildi.

Vaka sayısı Avrupa'da 25 milyonu aştı

Bu arada AFP haber ajansının, Avrupa'nın 52 ülkesindeki resmi verilere dayandırdığı haberine göre, kıta genelinde vaka sayısı 25 milyonu geçti. Salgının başlangıcından bu yana koronavirüs nedeniyle Avrupa'da yaşamını yirenlerin sayısı ise 540 bin 647 olarak açıklandı.

Dünyada koronavirüsten açık ara en fazla etkilenen ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) son 24 saat içinde 188 bin 680 yeni vaka kaydedilirken aynı süre içinde 2 bin 810 kişi hayatını kaybetti. Böylelikle ülkede vaka sayısı 18 milyon 610 bini geçerken, ölüm vakalarının sayısı 329 bin 143'e çıktı.