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Mutasyona Uğrayan Corona Virüs ABD'de De Görüldü

30.12.2020 13:02 | Son Güncelleme:
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Mutasyona Uğrayan Corona Virüs ABD'de De Görüldü

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve COVID-19'un daha hızlı bulaşan mutasyonu olan virüs ABD’de bir kişide tespit edildi

İlk olarak İngiltere’de ortaya çıkan ve COVID-19'un daha hızlı bulaşan mutasyonu olan virüs ABD’de bir kişide tespit edildi. Colorada Valisi Jared Polis, eyalette bir kişi de mutasyona uğramış Corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

İngiltere’de görülen ve SAR-CoV-2 olarak adlandırılan Corona virüsün mutasyonunun, bilinen virüsten yaklaşık yüzde 70 oranında daha bulaşıcı olduğu ifade ediliyor. Virüs şimdiye dek İngiltere’nin dışında Kanada, Avustralya, Hindistan, Güney Kore, Japonya ve Singapur'da görüldü

Colorada Valisi Polis, virüsün 20’li yaşlarda bir gençte tespit edildiği ve bu kişinin son dönemde herhangi bir seyahat yapmadığını söyledi. Gencin Elbert County isimli kısmen kırsal sayılabilecek bir bölgede yaşadığı belirtiliyor.

Vali Polis, uzmanların herhangi bir seyahat geçmişi ya da teması bulunmayan bu kişiye virüsün nasıl bulaşmış olabileceğine dair araştırma yaptıklarını söyledi.

Denver merkezli Coloradopolitics.com adlı internet sitesi eyalette aynı tip virüsü taşıyan ikinci bir kişinin daha tespit edildiğini öne sürdü ancak yetkililer henüz bu iddiayı doğrulamadı.

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