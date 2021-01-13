HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Mutasyona uğrayan korona virüs Filipinler'e sıçradı

Mutasyona uğrayan korona virüs Filipinler'e sıçradı

13.01.2021 17:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mutasyona uğrayan korona virüs Filipinler'e sıçradı

Filipinler'de korona virüsün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olan yeni türü tespit edildi.

Filipinler’de, İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un mutasyona uğramış türüne yeni türüne rastlandı. Filipinler Sağlık Bakanlığı (DOH) tarafından yapılan açıklamada, ülkede mutasyona uğrayan ilk korona virüs vakasının 7 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden ülkeye dönen erkek bir Filipinler vatandaşında tespit edildiği bildirildi. Hastanın 27 Aralık 2020’de iş gezisi için Dubai’ye gittiği belirtildi. Açıklamada, "Acil olarak temas takibi yapıldı. Belirlenen kişiler asemptomatik ve şu anda karantina altında" denildi.

DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildiDSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi

Filipinler’de şu ana kadar 492 bin 700 korona virüs vakası kaydedilirken, toplam 9 bin 699 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu İbrahim Büyükak'tan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir yorumu
Star Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli bulduStar Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli buldu
50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?50 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 50?

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Günlerce kabusu yaşadılar! Tecavüz, fuhuş...

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ayrılık açıklaması! Eve gelen borçlar...

Ayrılık açıklaması! Eve gelen borçlar...

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

ABD'de Başkan Trump'ın görevden alınması görüşülüyor

ABD'de Başkan Trump'ın görevden alınması görüşülüyor

Star Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli buldu

Star Wars savaşçısını andıran 500 yıllık bir kadın heykeli buldu

İtalya'nın en güçlü mafyası adalet karşısında!

İtalya'nın en güçlü mafyası adalet karşısında!

Bu iskambil kartlarının cinsiyeti yok!

Bu iskambil kartlarının cinsiyeti yok!

Putin üçlü Karabağ zirvesine ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bilgilendirdi

Putin'den Erdoğan'a 'Karabağ' telefonu

Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı

Kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı ağaca bağlandı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.