'Mutasyonlar aşının etkisini azaltıyor'

Bulaşmaların yaklaşık yüzde 2'sinin mutasyona uğramış virüs olduğunun tespit edildiğini dile getiren Delfraissy, "Araştırmalarımız, mutasyona uğrayan virüsü taşıyan vaka sayısının çok daha yüksek olduğu yönünde. İngiliz virüsünün, Paris kenti de dahil olmak üzere bazı bölgelerde bulaşma oranının yüzde 9'unu oluşturduğu tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Delfraissy, "Son 3 haftadır mutasyonlar oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Çeşitli şekillerde ortaya çıkıyorlar ve daha yüksek bulaşma faktörlerine sahipler. Daha hızlı yayılıyorlar" dedi.

Konsey Başkanı Delfraissy, Kovid-19'un mutasyonlarının özellikle başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde artmaya devam ettiğinin altını çizdi. Virüsün Güney Afrika mutasyonunun, Kovid-19 aşısının etkinliğini yaklaşık yüzde 40 oranında azaltabildiğini belirten Delfraissy, son haftalarda birkaç yeni mutasyonun daha Fransa'ya girişinin durumları değiştirdiğini ifade etti.

Fransa Bilim Konseyi Başkanı Jean François Delfraissy, Kovid-19 mutasyonları hakkında bir Fransız televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Durumu tamamen değiştiriyor, Kovid-19 aşısının etkisini azaltıyor" ifadelerini kullandı.

'TEKRAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK'

Konseyi Başkanı, tekrar karantinaya girme kararının kaçınılmaz olduğuna dikkat çekerek, "Muhtemelen kontrol altına alınmaya çalışılacak. Tekrar sokağa çıkma yasağı uygulanacak" dedi.

'Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları aşının etkisini yüzde 40 azaltıyor'

Aynı zamanda Fransa'da aşılama konusuna değinen Delfraissy, Kovid-19 mutasyonlarının ortaya çıkmasının Fransa'da uygulanan aşı stratejilerini de değiştirebileceğini vurguladı. Delfraissy, İngiliz mutasyonunun aşıya duyarlı olduğunu belirterek, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının aşılamalara karşı direncinin daha güçlü olduğunu ve aşının etkisini yüzde 40 azaltabildiğini ifade etti.

Öte yandan Fransa’da toplam vaka sayısı 3 milyon 53 bin 617’ye, toplam can kaybı ise 73 bin 49’a yükseldi.

