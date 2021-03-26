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Mutasyonlar virüsün binde birini etkiliyor!

26.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rospotrebnadzor Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Gorelov, koronavirüsün İngiliz, Japon ve Güney Afrika mutasyonlarının virüsün genomunun yalnızca binde birini etkilediğini, virüs üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını belirtti.

Mutasyonlar virüsün binde birini etkiliyor!

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiliz, Japon ve Güney Afrika mutasyonlarının virüsün genomunun yalnızca binde birini etkilediğini, virüs üzerinde kayda değer bir etkisinin olmadığını kaydetti.

Vesti FM radyosuna konuşan Gorelov, “Koronavirüsün bahsettiğimiz ‘İngiliz’, ‘Japon’ ve ‘Güney Afrika’ mutasyonları, genomun yanlızca binde birine etki ediyor” dedi.

Rus uzman, koronavirüsün genomunun çözüldüğünü, bilinen 30 bin sekans olduğunu, ‘Güney Afrika’ ve ‘İngiliz’ mutasyonlarının 30 binde sadece 30 değişiklik içerdiğini ve bunların virüsün genomu üzerinde önemli bir etkiye sahip olmadığını ifade etti.

Gorelov, Rusya’da şu ana kadar çoğunluğu nötr olan 8 bin 500’den fazla mutasyon kaydedildiğini de sözlerine ekledi.

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pandemi

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