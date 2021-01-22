"Mutasyonlu Covid-19 daha ölümcül olabilir"

Kesin sonuçlar için araştırmalar derinleştirilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinde görülen mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün daha ölümcül olabileceğine ilişkin somut bazı bulgulara ulaşıldığını duyurdu. Johnson, bugün düzenlediği basın toplantısında, İngiltere’de daha hızlı bulaş özelliği tespit edilmiş olan mutasyona uğramış Covid-19 türüyle ilgili yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson, "Şimdi de görünen o ki mutasyon, virüsün daha hızlı bulaşmasına ilaveten, daha yüksek ölüm oranlarıyla da ilintili, bu yönde bazı bulgulara ulaşıldı" dedi. Bununla birlikte Johnson, mevcut bilgi ve bulguların, onaylanmış koronavirüs aşılarının, hem ilk hem de yeni tür virüse karşı etkili olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.

İngiliz Hükümeti’nin Bilim Başdanışmanı Patrick Vallance, ulaşılan yeni bulgulara ihtiyatlı bir yaklaşım sergilenmesini istedi. Bu bulguların bu aşamada sadece ilk veriler ışığında yapılan ön inceleme sonuçlarına dayandığına, kesin bilgiler paylaşabilmek için daha derinlemesine, kapsamlı araştırmalar yapılması gerektiğine dikkat çeken Vallance, "Bu veriler henüz kesin bir sonuç ortaya koymuyor" sözlerini kaydetti.