Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de mutasyonlu virüsün tespit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin farklı yerlerinde mutasyonlu virüsün görüldüğünü belirten İlhan, "Daha önce İstanbul'da görünmüştü. Mutasyonlu virüsün görünmesi, önlemlere daha çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Mutasyonlu virüs görünen kişilerin tedavileri devam ediyor. Şu an Türkiye'deki bilgilere göre mutasyonlu virüs olanlarla olmayanlar arasında ağır hastalık geçirme yönünden bir fark yokmuş gibi görünüyor. Tabii bu daha çok yeni, biraz daha ileri analiz etmek gerekiyor" dedi.

'AŞI, MUTASYONLU VİRÜSTE ETKİLİ'

Prof. Dr. İlhan, yeni bir virüs ile karşı karşıya kalınmadığını belirterek, "Virüsün mutasyonlu hali ile karşı karşıyayız. Mutasyonlu virüste de bugün hepimizin çok iyi bildiği fiziksel mesafe, maske ve hijyen gibi korunma yöntemleri etkili. Aşının da mutasyonlu virüse etkili olduğunu biliyoruz. Aşıda bir etkisizleşme söz konusu olsa dahi aşıda yapılacak küçük değişikler ile mutasyona karşı aşı geliştirmek sıfırdan aşı geliştirmekten daha kolay olacaktır. Mutasyonlu virüs Anadolu'da bazı illerimizde var. Bu diğer illerimizde olacak ya da olmayacak anlamına gelmiyor. Test yapılıyor, daha sonra geriye dönük mutasyonlu virüs araştırması yapılıyor. Vatandaşlarımız bu geldiğimiz aşamada, vaka sayılarımız belli bir sayıya gelmişken, hasta sayımız binli rakamların altına düşmüşken önlemlere uymaya daha çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.