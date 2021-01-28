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Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

28.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde farklılık var mı?

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu koronavirüsün tedavisinde bir değişiklik olmadığını söyledi. İlhan, "Mutasyonlu virüs klinik olarak diğerlerinden farklı bir şey yapmıyor, bulaşma dışında. Bu yüzden tedavide bir değişiklik yok" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Türkiye'de mutasyonlu virüsün tespit edilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin farklı yerlerinde mutasyonlu virüsün görüldüğünü belirten İlhan, "Daha önce İstanbul'da görünmüştü. Mutasyonlu virüsün görünmesi, önlemlere daha çok dikkat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Mutasyonlu virüs görünen kişilerin tedavileri devam ediyor. Şu an Türkiye'deki bilgilere göre mutasyonlu virüs olanlarla olmayanlar arasında ağır hastalık geçirme yönünden bir fark yokmuş gibi görünüyor. Tabii bu daha çok yeni, biraz daha ileri analiz etmek gerekiyor" dedi.

'AŞI, MUTASYONLU VİRÜSTE ETKİLİ'

Prof. Dr. İlhan, yeni bir virüs ile karşı karşıya kalınmadığını belirterek, "Virüsün mutasyonlu hali ile karşı karşıyayız. Mutasyonlu virüste de bugün hepimizin çok iyi bildiği fiziksel mesafe, maske ve hijyen gibi korunma yöntemleri etkili. Aşının da mutasyonlu virüse etkili olduğunu biliyoruz. Aşıda bir etkisizleşme söz konusu olsa dahi aşıda yapılacak küçük değişikler ile mutasyona karşı aşı geliştirmek sıfırdan aşı geliştirmekten daha kolay olacaktır. Mutasyonlu virüs Anadolu'da bazı illerimizde var. Bu diğer illerimizde olacak ya da olmayacak anlamına gelmiyor. Test yapılıyor, daha sonra geriye dönük mutasyonlu virüs araştırması yapılıyor. Vatandaşlarımız bu geldiğimiz aşamada, vaka sayılarımız belli bir sayıya gelmişken, hasta sayımız binli rakamların altına düşmüşken önlemlere uymaya daha çok dikkat etmeleri gerekiyor" diye konuştu.

'TEDAVİDE FARKLILIK YOK'

Mutasyonlu virüs görülen kişilerin tedavilerinde diğer hastalara göre bir değişiklik olmadığını kaydeden Prof. Dr. İlhan, "Tedavide bir değişiklik yok mutasyonlu virüste. Tedbirli olup önlemlerimizi almalıyız. Mutasyonlu virüs klinik olarak diğerlerinden farklı bir şey yapmıyor bulaşma dışında. 'Öksürende farklı bir şey çıkar mı', 'ateşi çıkanda farklı bir şey çıkar mı' diye ayrım yapmak mümkün değil. Mutasyonlu virüsün ayrı bir bulgusu ya da ayrı bir semptomu yok, tek farkı daha fazla insana bulaştırması. İngiltere'den geçen hafta bir açıklama yapıldı, İngiltere Sağlık Bakanı mutasyonlu virüsün ölümleri de arttırabileceği konusunda endişesini dile getirdi. Şu an elimizde bununla ilgili net bir bulgu yok. Ölümleri artırmayacağını da umut etmek istiyoruz" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. İlhan, yarıyıl tatiline ilişkin de uyarılarda bulunarak, "Bu dönemde seyahati azaltmak gerekir. Sömestir tatili diye şehir dışına ailecek gidersek hem gittiğimiz yere enfeksiyonu götürme riski hem de oradan enfeksiyon alıp yaşadığımız yere getirme riskimizin olduğunu unutmamamız gerekiyor" dedi.

DHA

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