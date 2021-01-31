“Mutasyonlu Virüs Aşıların Etki Oranını Düşürüyor”

Klinik deneylerin sonuçlarına göre, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türü, uygulamaya koyulan yeni aşıların etki oranını düşürüyor.

Novavax ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği yeni aşılar Corona virüsü pandemisine karşı mücadelede umudu arttırdı ancak bu firmaların son paylaştığı deney verileri, aşıların Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlu türünün yaygın görüldüğü ülkelerde etki oranının çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, “Virüsün mutasyonlu hali aşıların etkisini azaltıyor” dedi ve “Görünen o ki, zorlanacağız” ifadelerini kullandı.

Novavax’ın Perşembe günü yayınladığı deney sonuçlarına göre, firmanın aşısının Güney Afrika halkı üzerindeki etki oranı yüzde 50.

Aynı aşı İngiltere’deki deneylerde ise yüzde 89,3 oranında etkili oldu.

Dün Johnson & Johnson firması yetkilileri de yaptıkları açıklamada, geliştirdikleri aşının üç kıtada yapılan deney sonuçlarına göre etkililik oranının ortalama yüzde 66 olduğunu belirtti. Ancak Johnson & Johnson firmasının aşısı da bölgeye göre farklı oranda etkili oldu. Bu aşının Amerika’ya ilk Güney Afrika virüsünün ulaşmasının öncesinde etki oranı yüzde 72 olarak kaydedilirken, aynı aşı Güney Afrika’daki deneylerde enfeksiyon oranını düşürmede sadece yüzde 57 oranında işe yaradı.