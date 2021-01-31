HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. “Mutasyonlu Virüs Aşıların Etki Oranını Düşürüyor”

“Mutasyonlu Virüs Aşıların Etki Oranını Düşürüyor”

31.01.2021 01:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Mutasyonlu Virüs Aşıların Etki Oranını Düşürüyor”

Novavax ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği yeni aşılar Corona virüsüyle mücadelede umudu arttırsa da klinik deneyler, bu iki aşının Güney Afrika'da çıkan mutasyonlu türe karşı etkisinin düşük olduğunu gösterdi

Klinik deneylerin sonuçlarına göre, ilk olarak Güney Afrika’da tespit edilen Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni türü, uygulamaya koyulan yeni aşıların etki oranını düşürüyor.

Novavax ve Johnson & Johnson firmalarının geliştirdiği yeni aşılar Corona virüsü pandemisine karşı mücadelede umudu arttırdı ancak bu firmaların son paylaştığı deney verileri, aşıların Corona virüsünün Güney Afrika’da ortaya çıkan mutasyonlu türünün yaygın görüldüğü ülkelerde etki oranının çok daha düşük olduğunu ortaya koydu.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de, “Virüsün mutasyonlu hali aşıların etkisini azaltıyor” dedi ve “Görünen o ki, zorlanacağız” ifadelerini kullandı.

Novavax’ın Perşembe günü yayınladığı deney sonuçlarına göre, firmanın aşısının Güney Afrika halkı üzerindeki etki oranı yüzde 50.

Aynı aşı İngiltere’deki deneylerde ise yüzde 89,3 oranında etkili oldu.

Dün Johnson & Johnson firması yetkilileri de yaptıkları açıklamada, geliştirdikleri aşının üç kıtada yapılan deney sonuçlarına göre etkililik oranının ortalama yüzde 66 olduğunu belirtti. Ancak Johnson & Johnson firmasının aşısı da bölgeye göre farklı oranda etkili oldu. Bu aşının Amerika’ya ilk Güney Afrika virüsünün ulaşmasının öncesinde etki oranı yüzde 72 olarak kaydedilirken, aynı aşı Güney Afrika’daki deneylerde enfeksiyon oranını düşürmede sadece yüzde 57 oranında işe yaradı.

Güney Afrika’dan önce İngiltere’de tespit edilen mutasyonlu virüse karşı aşıların etki oranı hala yüksek. Ancak Novavax ve Johnson&Johnson’dan gelen yeni deney sonuçları Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdiği aşıyla Moderna’nın aşısının Corona virüsünün yeni türleri üzerindeki etkisiyle ilgili endişeleri de arttırdı.

Amerikan firması Pfizer’in yöneticisi Albert Bourla da geliştirdikleri aşının virüsün yeni türlerine karşı etkisinin azalmasının “oldukça muhtemel” olduğunu ifade etti.

Johnson & Johnson firmasının geliştirilmesinde rol alan Harvard Üniversitesi’nden araştırmacı Dr. Dan Barouch Güney Afrika, İngiltere, Brezilya ve Amerika gibi çeşitli bölgelerde artık gözlemlenen mutasyonlu virüse dikkat çekerek, “Bu artık farklı bir pandemi” yorumunda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklamasıBilim Kurulu Üyesi Turan'dan normalleşme açıklaması
Dikkat! Son 10 yılda 2 kat attıDikkat! Son 10 yılda 2 kat attı
82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?82 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 82?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Prof. Dr. Orhan Şen'den dikkat çeken kar yağışı açıklaması

Diğer Haberler

Tam bir vitamin deposu! İğde meyvesi, bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Bağışıklığı güçlendiriyor, öksürüğü kesiyor

Dikkat! Gıda alerjileri son 10 yılda 2 kat attı

Dikkat! Son 10 yılda 2 kat attı

Ölüme kadar götürebiliyor! İşte yanık vakalarında doğru bilinen yanlış uygulamalar

Uzman isim uyardı! Ölüme kadar götürebiliyor!

Kesi yeri fıtığı nedir? Kesi yeri fıtığının ameliyat dışında tedavisi var mıdır?

Karın duvarınız zayıfsa dikkat! Bu belirtilerle ortaya çıkyor

Kepçe kulak estetiği ameliyatı ağrılı mıdır? Kepçe kulak ameliyatı sonrası bunlara dikkat!

Çocuğunuzda da görülüyorsa dikkat! En geç 7 yaşında yapılıyor

Meme estetiği ameliyatı ile dolgun ve doğal göğüslere sahip olabilirsiniz!

Dolgun ve doğal göğüslere sahip olmak mümkün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.