Müteahhidlere ceza yağdı! 156 kişinin ölümüne sebep olmuşlardı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde; Adana'nın Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi’nde bulunan 14 katlı Alpargün Apartmanı yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Depremin olduğu gün Alpargün Apartmanı’nın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün KKTC’ye kaçtı. Yapılan soruşturma sonunda hakkında yakalama kararı çıkartılan müteahhit Hasan Alpargün, Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olup 13 Şubat’ta Türkiye’ye getirilerek tutuklandı.

BİLİRKİŞİ HEYETİNDEN 46 SAYFALIK RAPOR

Hasan Alpargün’ün Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılaması sürürken, mahkeme heyetince binanın yıkılması ile ilgili Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinden istenen bilirkişi raporu hazırlandı. Dava dosyasına giren 6 öğretim üyesinin hazırladığı 46 sayfalık bilirkişi raporunda, Alpargün Apartmanın neden yıkıldığı ile ilgili teknik bilgiler yer aldı.

Apartmanın bazı kolonlarında yeterli miktarda demir kullanılmadığına dikkat çekilen raporda, “Kolonların minimum donatı şartını sağlamadığı, statik projede yer alan verilere göre kimi kolonların da katlarda farklılık gösterdiği ve üst katlara doğru küçüldüğü, perde uçlarında ise demir bulunmadığı tespit edilmiştir" denildi.

BİNANIN BETONU KALİTESİZ ÇIKTI

Yıkılan binanın, yapıldığı yılda yürürlükte bulunan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı belirtilen raporda, binadan alınan karot numunelerinde gerçekleştirilen deneylerde, kullanılan betonun da kalitesiz olduğu ifade edildi.

Betonun en düşük basınç dayanım şartını sağlayamadığı, yapı imalatında projede yer almayan detayların olduğu, deprem yönetmeliğinde belirtilen hususlara uyulmadığının tespit edildiği kaydedildi.

60 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE YOL AÇMIŞTI: 16 YIL HAPİS

Diyarbakır'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan 60 kişinin öldüğü Yoldaş Apartmanı'nın müteahhidi Sadullah Yoldaş (75), tutuksuz yargılandığı davada 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasının ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır