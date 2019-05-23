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Müteahhit, 2 meslektaşını öldürüp, birinin cesedini ormana atmış

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 11:43 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Metin Ç.

Müteahhit, 2 meslektaşını öldürüp, birinin cesedini ormana atmış

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde Metin Ç. (36), gazinoda alaca meselesi yüzünden tartıştığı kendisi gibi müteahhit olan Dursun Arslan’ı (40) bıçaklayarak öldürdü. Metin Ç.’nin olayın ardından gazinodan birlikte ayrıldığı Fesih Yıldız'ı (50) da öldürüp, cesedini ormanlık alana attığı ortaya çıktı.
Çerkezköy ilçesi 4 çocuk babası Metin Ç., kendisi gibi müteahhitlik yapan Dursun Arslan ve Fesih Yıldız ile Barbaros Caddesi'ndeki bir gazinoda buluştu. Burada sabaha karşı Metin Ç. ile Dursun Arslan arasında alacak- verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çok az sayıda kişinin bulunduğu işletmede, Metin Ç., Arslan'ı bıçakladı. Olayın ardından Metin Ç. ile Fesih Yıldız, gazinodan ayrıldı.
İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fesih Yıldız, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
DİĞER MÜTEAHHİDİ DE ÖLDÜRMÜŞ
Olayın ardından çalışanların ifadesine başvurup güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti Metin Ç.'nin işleyip, Fesih Yıldız ile birlikte bir araçla gazinodan ayrıldığını belirledi. Polis, düzenlenen operasyonla Metin Ç.'yi gözaltına alıp, emniyete götürdü.
Polis, sorgusunda Metin Ç.'ye, Fesih Yıldız'ın nerede olduğunu sordu. Metin Ç. ise Yıldız'ı da bıçaklayıp öldürdüğünü, cesedini de Kuşbahçe mevkisinde ormana attığını söyledi. Metin Ç.'nin tarif ettiği yere giden polis ekipleri, Yıldız'ın da cesediyle karşılaştı.
Cinayetleri alacak meselesi yüzünden işlediğini söyleyen Metin Ç.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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