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Müteahhit arkadaşını öldürdü, "Onu dili öldürdü" dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 16:05 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit arkadaşı Çelebi Aydaş’ı (47) öldüren Fatih Oktay (39), Çanakkale’de yakalandı.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, müteahhit arkadaşı Çelebi Aydaş’ı (47) öldüren Fatih Oktay (39), Çanakkale’de yakalandı. Adliyeye sevk edilen Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi. Olay, 16 Haziran'da gece saatlerinde Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahalle 2122. Sokak'taki 3 katlı villada meydana geldi. Müteahhit Çelebi Aydaş, kendisine ait villada, Fatih Oktay ile birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada iddiaya göre siyaset konuşan ikili, terör konusunda tartıştı. Tartışmanın ardından Çelebi Aydaş yerinden kalkarak yatak odasına geçti. Bu sırada arkasından giden Fatih Oktay, Aydaş'a tabanca ile ateş ettikten sonra kaçtı. Olaydan bir süre sonra eve gelen yakınları, Çelebi Aydaş'ın cansız bedenini buldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, aynı gece Fatih Oktay'ın evine baskın yaptı. Ancak Oktay bulunamadı. ÇALINTI ARAÇLA YAKALANDI 5 Temmuz günü öğleden sonra Fatih Oktay'ın Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde olduğu belirlendi. Çanakkale Emniyeti ile ortak düzenlenen operasyonla Fatih Oktay, yakalandı. Oktay'ın kullandığı aracı, Tekirdağ'ın Kumbağ ilçesinden çaldığı belirlendi. Cinayet sonrası ağabeyi Z.O.'nun kimliğini kullandığı ve bu şekilde polisten kaçtığı tespit edilen Fatih Oktay, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilirken, çalıntı araç da sahibine teslim edildi. 2 CİNAYETTEN ARANIYORMUŞ Emniyette ifadesi alınan Fatih Oktay'ın yaklaşık 20 yıldır cezaevinde olduğu ve cezasının bitmesine 3 yıl 6 ay kala firar ettiği saptandı. Fatih Oktay'ın İstanbul'da işlediği 2 cinayetten de arandığı tespit edildi. Emniyette işlemlerinin ardından Fatih Oktay, adliyeye sevk edildi. Sevki sırasında gazetecilerin, "Neden yaptınız?" sorusuna Fatih Oktay, "Onu dili öldürdü. Ahretliğim, keşke olmasaydı" dedi.

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