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Müteahhit cinayeti zanlısı: 1 milyon lira alacağımı vermedi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 17:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da sokakta T.Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), 1 milyon TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da sokakta T.Ö.'nün silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitiren müteahhit Fatih Mehmet Şirazi'nin (51), 1 milyon TL'lik borcu yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, evden çıktıktan sonra yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise uzaklaştı. Olay sonrası soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi otomobiliyle kaçmak isterken, yakaladı. Gözaltına alınan T.Ö., emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şirazi'nin cansız bedeni, otopsinin ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Polisteki ifadesinde cinayeti 1 milyon TL'lik alacağı yüzünden işlediğini öne süren T.Ö., "Daha önceden ortaklık yapmıştık. Bu ortaklığımız sırasında kendisinden 1 milyon lira alacağım vardı. Kendisinden defalarca istememe rağmen vermedi. Ben de olay günü takip edip, vurdum" diye konuştu. T.Ö'nün, ifadesinin ardından adliye sevk edileceği belirtildi.

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