Müteahhit dolandırıp kaçtı! Aynı daireleri birden fazla kişiye satmış

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Tellidere Mahallesi’nde konut inşaa eden bir inşaat firması, iddiaya göre daire yapmak üzere anlaştığı vatandaşlardan para topladı. Vatandaşlar parasını ödeyerek sözleşmelerini teslim aldığı dairelerin, başka kişilere de satıldığını öğrenince dolandırıldıklarını anladı. Firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyleyen mağdurlar, yetkililerden yardım bekliyor.

Tellidere Mahallesi’ndeki inşaat halindeki apartmanın önünde buluşan vatandaşlar, 5 yıl önce İ.D. isimli müteahhitten sözleşme karşılığı daire aldıklarını, aynı müteahhitin kentte 4 binasının daha bulunduğunu ve oralarda da aynı dolandırıcılığın yapıldığını öne sürdü.

‘ALDIĞIM 2 DAİREYİ 4’ER KİŞİYE SATMIŞ’

Aldığı iki dairenin 4’er kişiye daha satıldığını iddia eden Yalçın Körkün, "Bir ev sahibi olabilmek, çocuğumuza bir gelecek sağlayabilmek için birikimlerimizi verip ev aldık. Sonradan süreç uzadı ve evler bize teslim edilmedi. 3,5 yıl önce 300 bin lira gönderip iki daire aldım. Şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizdeki, avucumuzdaki her şeyi bu dairelere bağladık. Hayallerimiz, emeklerimiz boşa gitti" dedi.