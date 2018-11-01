Müteahhit iflas etti, emniyet müdürlüğü binası yapılamadı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, geçen yıl şubat ayında temeli atılan İlçe Emniyet Müdürlüğü binasının yapımı, müteahhit firmanın batması nedeniyle tamamlanamadı.

Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerindeki 3 bin metrekarelik arsaya yeni bir hizmet binası yapılması için anahtar teslim inşaat işi için 7 Aralık 2016 tarihinde ihaleye çıkıldı. İhaleye girerek kazanan firma sahipleri ilk kazmayı 10 Şubat 2017 tarihinde vurarak inşaata başladı. Birkaç ay içerisinde temelleri atılan ve 1 yıl içinde bitirilmesi planlanan Darıca Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının yapım işi daha sonra iflas eden müteahhit firma sahipleri tarafından durduruldu.

Atıl vaziyette duran Darıca Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatında Ocak ayında inceleme yapan Kocaeli Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'ndaki heyet, ihalenin en kısa zamanda yeniden açılacağını belirtmişti.

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