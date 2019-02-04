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Müteahhit intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 15:02 | Son Güncelleme

ADANA’da bir spor kompleksi inşaatının müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D.

Müteahhit intihar etti

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA) - ADANA’da bir spor kompleksi inşaatının müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D. (42), muhtarlık binasında tabancayla intihar etti.
Merkez Seyhan ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bir spor kompleksinin müteahhitliğini yapan Hasan Ulaş D., iddiaya göre işleri için 3 milyon lira para harcayarak borçlandı. Beklediği alacaklarını alamadığı öğrenilen Ulaş D., çevresindekilere başının ağrıdığını söyleyerek yaptığı inşaatın yanındaki Demetevler Mahalle Muhtarlığı binasının birinci katına çıktı. Ulaş D., bir süre sonra tabancasıyla başına ateş ederek intihar etti. Silah sesini duyunca muhtarlık binasının üst katına koşan inşaat çalışanları Ulaş D.'yi kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri Ulaş D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Müteahhit intihar ettiMüteahhit intihar etti

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