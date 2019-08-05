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Müteahhit sokak ortasında öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:07 | Son Güncelleme

ANTALYA'da müteahhit Fatih Mehmet Şirazi (51), sokakta T.Ö.'nün silahlı saldırısında hayatını kaybetti.

Müteahhit sokak ortasında öldürüldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da müteahhit Fatih Mehmet Şirazi (51), sokakta T.Ö.'nün silahlı saldırısında hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi 2080 Sokak'ta meydana geldi. Müteahhitlik yapan Fatih Mehmet Şirazi, cadde üzerinde yürürken yanına yaklaşan T.Ö.'nün tabancalı saldırısına uğradı. Göğüs bölgesine iki kurşun isabet eden Şirazi, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Burada müdahale edilen Şirazi kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi T.Ö. ise tabancayı beline takarak olay yerinden uzaklaştı.
Olay sonrası soruşturma başlatan polis, T.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı. Şirazi'nin cansız bedeni, cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Müteahhit sokak ortasında öldürüldü

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