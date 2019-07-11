Müteahhit tarafından vurulan avukat, hayatını kaybetti

Ümraniye’de müteahhit arkadaşı Mehmet Sabri K. tarafından ofiste vurulan avukat Hüseyin Yama, hayatını kaybetti. Yama için yarın Anadolu Adliyesi’nde tören düzenleneceği öğrenildi.

Ümraniye’de 8 Temmuz 2019 tarihinde meydana gelen olayda avukat Hüseyin Yama, Mehmet Sabri K.’ye ait iş yerine geldi. Burada bir süre sohbet eden Hüseyin Yama, iddiaya göre ev meselesi nedeniyle itilaflı olduğu müteahhit tarafından başından vuruldu. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan avukat Yama, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ve sağlık ekiplerini arayan zanlı Mehmet Sabri K. teslim oldu. Emniyette ifadesi alınan zanlı Mehmet Sabri K. olayda kastının bulunmadığını, silahın yanlışlıkla patladığını iddia etti.

Şüpheli, ifadesinde 1995 yılında Hava Kuvvetleri’nden emekli olduğunu söyleyerek, “Yaklaşık 25 senedir müteahhitlik yapmaktayım. Hüseyin Yama isimli şahsı yaklaşık 6 senedir tanırım. Hüseyin Yama’nın ağabeyi Hasan Y. ile, arsa işlemleri sırasında komisyon verdiğim halde almadığını söylediği için aramızda ihtilaf oluştu. Bu süre içinde Hüseyin Yama ile zaman zaman görüşüyordum. Kendisi ılımlı bir insandır. Kendisiyle görüştüğüm zamanlarda bana, ‘Abi bir müşterinin arsası var, arsa üzerinde hukuki problemleri var, ben bunların hukuki problemlerini çözeceğim. Sen de inşaat yeri ile uğraşırsın’ demişti. Ben kabul ettim. Yaklaşık 2 haftadır bu konuyla ilgili hem telefonda görüşmekte hem de mesaj atmaktaydı” dedi.