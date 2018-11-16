"Müteahhit yapamazsa banka yapacak"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, müteahhitlere yönelik yapılan düzenlemeyle "tamamlama sigortası" veya "teminat" şartı getirildiğini belirterek, müteahhitlerin inşaatı tamamlayamadığı yerde banka ya da sigorta firmasının bunu yapacağını bildirdi.

Kurum, 24 TV'de katıldığı canlı yayında yarın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Başakşehir, Kayaşehir, Hoşdere, Baruthane ve Çırpıcı millet bahçeleri ve TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Teklife ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul'a yarın toplam büyüklüğü 1,5 milyon metrekare olan 5 millet bahçesi kazandıracaklarını aktaran Kurum, "Şu an İstanbul'da halihazırdaki yeşil alan miktarı yaklaşık 59,5 milyon metrekare, bu alanı yüzde 2,5 artırıyoruz ve 1,5 milyon metrekare daha yeşil alanı İstanbullu vatandaşlarımıza kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Açılışı yapılacak millet bahçelerinin özelliklerinden bahseden Kurum, bahçelerin içinde sosyal alanlar, meydanlar, millet kıraathanesi, koku bahçeleri, bisiklet, yürüyüş yolları, dinlenme ve piknik alanlarının yer alacağına dikkati çekti.