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"Müteahhitlik sektörü, Türkiye'yi sağlam temeller üzerinde yükseltmeye devam edecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 14:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran: - "Türk müteahhitlik sektörü inanıyoruz ki temeli sarsılmaya çalışılan, temeli oyulmaya çalışılan Türkiye'yi sağlam temeller üzerinde, sağlam bir harç üzerinde yükseltmeye devam edecek"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Türk müteahhitlik sektörü inanıyoruz ki temeli sarsılmaya çalışılan, temeli oyulmaya çalışılan Türkiye'yi sağlam temeller üzerinde, sağlam bir harç üzerinde yükseltmeye devam edecek." dedi.

Kıran, Ordu'nun Ünye ilçesinde bir mühendislik bürosu açılışında yaptığı konuşmada, Türk müteahhitlik sektörünün önemine işaret etti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kalkınmasını ve gelişimini sürdürdüğünü belirten Kıran, bu başarıda müteahhitlik sektörünün önemli rol üstlendiğini söyledi.

Türk müteahhitlik sektörünün dünyada önemli konuma geldiğini kaydeden Kıran, şöyle devam etti:

"Türkiye son 16 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada pek çok başarıya imza attı. Etrafımız kriz coğrafyası olmasına rağmen, başımıza türlü musibetler örülmeye çalışılmasına rağmen, son 16 yılda ülkemizin önüne, Cumhurbaşkanımızın önüne çok çeşitli, çok çetin senaryolar, çok çetin tuzaklar kurulmasına rağmen Türkiye kalkınmasından, gelişmesinden ve muasır medeniyet yolculuğundan hiçbir zaman taviz vermedi. Bu başarıların en önemli sac ayaklarından biri de Türk müteahhitlik sektörünün dünyada gelmiş olduğu konum."

Kıran, Türk müteahhitlik sektörünün Çin'in ardından dünyada ikinci sırada yer alarak önemli başarılara imza attığını vurgulayarak, dünyanın gittikleri her noktasında ve Türkiye'de ağırladıkları her yabancı heyetten, Türk müteahhitlik sektörünün önemine ilişkin övgüler duyduklarını kaydetti.

Ünye'de de yurt dışında hizmet veren pek çok değerli müteahhit, mühendis olduğunu aktaran Kıran, "Onların da bu çabaya öncülük etmesinden, katkı vermesinden büyük gurur duyuyoruz. Bugün Çin'in ardından dünyada ikinci olan Türk müteahhitlik sektörü inanıyoruz ki temeli sarsılmaya çalışılan, temeli oyulmaya çalışılan Türkiye'yi sağlam temeller üzerinde, sağlam bir harç üzerinde yükseltmeye devam edecek." diye konuştu.

Kıran, açılışın ardından mühendislik bürosunu gezdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ordu Ünye

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