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Mütekabiliyet ve mütekabiliyet ilkesi nedir? Mütekabiliyet ilkesi ve Mütekabiliyet TDK sözlük anlamı

Ferhan Petek Ferhan Petek
15.12.2024 22:06
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Türkçe, dünyadaki en zengin diller arasında yer alır. Kelime dağarcığı çok geniş olan Türkçe dilinde farklı dillerden gelip yerleşen ve zaman içinde aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimlerinde uğradıkları değişikliklerle Türkçeleşen birçok kelime bulunur. Bu kelimeler başka kelimelerle bir araya gelebilir ya da çeşitli sözler içinde yer alabilir.

Mütekabiliyet ve mütekabiliyet ilkesi nedir? Mütekabiliyet ilkesi ve Mütekabiliyet TDK sözlük anlamı

Dilimizde bir kelime birden fazla anlama gelebilir. Kelime farklı cümlelerin içinde farklı anlamlarda kullanılıyor olabilir. Bu çok çeşitlilik Türkçe dilinin kelime dağarcığını genişletmiştir. Ayrıca kökeni farklı dillere ait birçok kelime de zaman içinde Türkçeleşmiştir. Bu kelimeler farklı alanlarda da kullanılabilir.

Mütekabiliyet nedir?

Mütekabiliyet kelime anlamı olarak karşılıklı olma durumudur. Diplomatik bir terimdir ve devletler arasındaki ilişkilerle ilgili bir konu için kullanılır. Vize uygulamaları mütekabiliyet esası şeklinde de kullanılan bu ifadeye uygun bir örnek kabul edilir.

Vize uygulamaları dışında gümrükler ya da yabancı kişilere tanınan telif hakları da mütekabiliyet konusuna örnek olarak gösterilebilir. Tam anlamı ile mütekabiliyet adı verilen diplomatik terim devletler arasındaki ilişkilerde maruz kalınan davranışlara aynı biçimde karşılık vermek olarak da açıklanabilir.

Mütekabiliyet ilkesi nedir?

Devletlerin arasında herhangi bir yazılı anlaşma olmayabilir. Bu duruma rağmen devletler birbirlerini fiili olarak tanımaları ya da vatandaşlarının aynı haklardan ve çıkarlardan yararlanmalarını sağlama durumu mütekabiliyet ilkesi olarak ifade edilir.

Hukuki olarak geçerliliği bulunan ve hukuk literatüründe yer alan mütekabiliyet ilkesine örnek olarak farklı ülkelerin vatandaşları diğer ülkelerin haklarından yararlanabiliyorsa fiili olarak mütekabiliyet ilkesine bağlı kalındığı anlamına gelir.

Mütekabiliyet TDK sözlük anlamı nedir?

Mütekabiliyet kelimesi Türk Dil Kurumu’nda yer alan Türkçe Sözlük sayfasında ve Türkçe sözlük yayınlarında karşılıklılık kelimesi ile açıklanır. Mütekabiliyet esası üzerine şeklindeki kalıp ifadenin de içinde yer alır.

Bu ifade aynı zamanda sosyal psikoloji alanında da kullanılır. Karşılıklılık veya karşılıklılık normu olarak anılır ve birinin başka bir kişi için yaptıklarına karşılık vermeyi gerektiren, bireysel ve toplumsal bir beklenti halini ifade eder.

Anahtar Kelimeler:
kamu
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