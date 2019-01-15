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Mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.01.2019 14:06 | Son Güncelleme

 DENİZLİ Adliyesi'nde görevi mutemet Yasin Ö.'nün, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı.

Mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ Adliyesi'nde görevi mutemet Yasin Ö.'nün, sahte evrak ile memurluk kademesini yükselterek maaşını artırdığı ortaya çıktı. Savcılığın talimatıyla çalıştığı adliyede gözaltına alınan Yasin Ö.'nün, bu şekilde 3 yılda devletten haksız yere yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı anlaşıldı.
Denizli Adliyesi'nde görevli mutemet Yasin Ö.'nün, maaşının diğer memurlara göre fazla olması, bir personelin dikkatini çekti. Bunun üzerine durum, dün Başsavcılığa bildirildi. Yapılan soruşturmada, Yasin Ö.'nün sahte evrak düzenleyip, hak etmediği halde 3 yıl önce memurluk kademesini yükseltip, maaşını artırdığı tespit edildi. Yaklaşık 70 bin lira fazla maaş aldığı belirlenen Yasin Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Yasin Ö.'nün emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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Mutemedin maaş oyunu ortaya çıktı

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